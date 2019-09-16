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РИА Новости

В Аргентине группу косаток выбросило на берег

19:00 16.09.2019
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В Аргентине группу косаток выбросило на берег
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Семь косаток оказались на берегу недалеко от курортного аргентинского города Мар-дель-Плата, одна из них погибла, сообщает телеканал TN.
Звонок властям поступил в районе 9.30 утра.
Телеканал транслирует видео спасательной операции, в которой принимают участие специалисты и добровольцы. Двух косаток уже удалось вернуть в море.
Освобожденные косатки и белухи плывут домой
29 августа, 19:25РИА Новости
Освобожденные косатки и белухи плывут домойПоследних двух косаток и шесть белух выпустили на свободу из "китовой тюрьмы". Их перевезут в Охотское море, чтобы они смогли скорее воссоединиться с семьей. Это уже четвертая группа морских млекопитающих, освобожденных из центра адаптации. В бухте Средняя остаются более 70 белух. Их должны выпустить до конца года.
Сложность состоит не только в том, чтобы сдвинуть косатку, которая может весить несколько тонн, с берега, но и в том, чтобы доставить ее в море как можно глубже, иначе волнами ее снова может выбросить на берег.
Пока не известна причина произошедшего, прилив был обычной силы.
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