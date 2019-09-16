Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T18:50Z
https://ria.ru/20190916/1558745039.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155854/79/1558547907_0:31:3071:1758_1036x0_80_0_0_23c334a37d7969d759cf800b9e28aa7b.jpg
РИА Новости

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

18:50 16.09.2019
17611
© REUTERS / Stephen LamГенеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
© REUTERS / Stephen Lam
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
Так, iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 Гб в России будет стоит 132 тысяч рублей (2053 доллара) – это самая высокая цена в мире. Наиболее низкая стоимость этой версии в США – 1449 долларов.
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
11 сентября, 19:50РИА Новости
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
В свою очередь, самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии – 947 долларов. Россия расположилась в этой "рейтинге" на втором месте – 933 доллара. При этом версия iPhone 11 оказался наиболее доступным в Японии со стоимостью в 692 доллара.
Неделю назад Apple представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Оформить предзаказ на эти модели в России можно будет с 18 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.
2320316720179
Обсудить 15
Apple iPhoneAppleРоссияСШАТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Время мечты iPhone уже прошло.Продаж 10 модели в России не было уже,а 11 и подавно не будет.
16 сентября, 19:19
Олег 84
3110009
скоро по карману одним горным рэперам будет)
16 сентября, 19:30
cchile72
2761002
Рекомендуем
Светильник Джека и друзья: как украсить дом в Хэллоуин
Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
РИА
Новости
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Эдвард Сноуден
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Рабочий
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Лента
новостей
Американский актер Бред Питт
Брэд Питт удивился "беспорядку" на МКС
Облако на вершине горы Аю-Даг
Российские политики оценили предложение о новом названии Крыма
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Путин процитировал Коран и предложил Саудовской Аравии закупить С-400
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
Идлиб и американские войска: итоги переговоров Путина, Эрдогана и Роухани
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин помиловал трех осужденных
Спящий мужчина
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния