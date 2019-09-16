Французские охотники обвиняют Бессона в бесконтрольном разведении оленей

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Федерация охотников департамента Орн (Франция) подала в суд на Люка Бессона за то, что на принадлежащей ему территории в Трините-Де-Летье он не регулирует численность оленей, а организации приходится платить фермерам за ущерб, который наносят животные, сообщает Le Parisien.
"При таком количестве проблем с экологией и биологическим разнообразием охотники Орна требуют, чтобы я убивал оленей, которые пробегают мимо! Может, мне еще детей специально позвать?" – настаивает режиссер.
Охотники пытаются через суд заставить Бессона заплатить фермерам 122 тысячи 198 евро. Очередные слушания пройдут 30 сентября.
По словам мэра Трините-Де-Летье, речь идет о 70 оленях на 80 гектарах леса. Они наносят вред сельскому хозяйству в регионе.