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РИА Новости
Культура

Французские охотники обвиняют Бессона в бесконтрольном разведении оленей

23:11 16.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Анна" Люка Бессона
Съемки фильма Анна Люка Бессона
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Федерация охотников департамента Орн (Франция) подала в суд на Люка Бессона за то, что на принадлежащей ему территории в Трините-Де-Летье он не регулирует численность оленей, а организации приходится платить фермерам за ущерб, который наносят животные, сообщает Le Parisien.
"При таком количестве проблем с экологией и биологическим разнообразием охотники Орна требуют, чтобы я убивал оленей, которые пробегают мимо! Может, мне еще детей специально позвать?" – настаивает режиссер.
Охотники пытаются через суд заставить Бессона заплатить фермерам 122 тысячи 198 евро. Очередные слушания пройдут 30 сентября.
По словам мэра Трините-Де-Летье, речь идет о 70 оленях на 80 гектарах леса. Они наносят вред сельскому хозяйству в регионе.
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