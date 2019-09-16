Минздрав планирует внедрять электронные медицинские гаджеты

"Нам представляется, что следующим этапом после того, как все ФАПы и лаборатории будут подключены к цифровому контуру, необходимо активно включать электронные гаджеты… Нам нужны миниатюрные измерители (уровня – ред.) глюкозы крови, ортостатического положения человека, ЭКГ, пульсограммы, аксиметрия и так далее. То, что позволяет дистанционно наблюдать пациента и вовремя реагировать", - сказала Скворцова.