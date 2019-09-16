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РИА Новости

Минздрав планирует внедрять электронные медицинские гаджеты

18:36 16.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . Архивное фото
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Минздрав РФ, завершив включение фельдшерских акушерских пунктов в единый цифровой контур, планирует внедрять электронные медицинские гаджеты для обеспечения дистанционного контроля за состоянием пациентов, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" глава ведомства Вероника Скворцова.
"Нам представляется, что следующим этапом после того, как все ФАПы и лаборатории будут подключены к цифровому контуру, необходимо активно включать электронные гаджеты… Нам нужны миниатюрные измерители (уровня – ред.) глюкозы крови, ортостатического положения человека, ЭКГ, пульсограммы, аксиметрия и так далее. То, что позволяет дистанционно наблюдать пациента и вовремя реагировать", - сказала Скворцова.
Ранее министр сообщила, что до конца 2021 года все фельдшерско-акушерские пункты будут подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения.
Четвертый ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит 16–17 сентября в Геленджике. "Биотехмед" является главной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализация нацпроекта "Здравоохранение", ведется диалог между государством и бизнесом.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
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