Минздрав планирует внедрять электронные медицинские гаджеты

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Минздрав РФ, завершив включение фельдшерских акушерских пунктов в единый цифровой контур, планирует внедрять электронные медицинские гаджеты для обеспечения дистанционного контроля за состоянием пациентов, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" глава ведомства Вероника Скворцова.
"Нам представляется, что следующим этапом после того, как все ФАПы и лаборатории будут подключены к цифровому контуру, необходимо активно включать электронные гаджеты… Нам нужны миниатюрные измерители (уровня – ред.) глюкозы крови, ортостатического положения человека, ЭКГ, пульсограммы, аксиметрия и так далее. То, что позволяет дистанционно наблюдать пациента и вовремя реагировать", - сказала Скворцова.
Ранее министр сообщила, что до конца 2021 года все фельдшерско-акушерские пункты будут подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения.
Четвертый ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит 16–17 сентября в Геленджике. "Биотехмед" является главной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализация нацпроекта "Здравоохранение", ведется диалог между государством и бизнесом.