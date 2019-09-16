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РИА Новости

В Кавказском заповеднике турмаршруты могут досрочно закрыть из-за медведей

18:32 16.09.2019 (обновлено: 19:22 16.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТуристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова. Архивное фото
СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Маршруты в Кавказском заповеднике могут закрыть до окончания туристического сезона из-за медведей и других хищников, которые выходят на стоянки из-за оставленного людьми мусора, сообщает Кавказский государственный биосферный заповедник.
Отмечается, что дикие животные под конец туристического сезона стали чаще выходить к приюту "Фишт" и на маршрут к Ачипсинским водопадам. Их провоцируют туристы, оставляя мусор на маршрутах, несмотря на запреты. Пищевые отходы привлекают диких животных, из-за регулярного "прикорма" у зверей вырабатывается привычка - приходить на стоянки в поисках легкой добычи. Особенно ситуация обостряется в летние месяцы, когда людей на маршрутах много.
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"В итоге стоянки становятся небезопасны - медведь возвращается туда, где прежде он уже хорошо пообедал... Случаи разграбления дикими животными туристических стоянок участились... если туристы будут продолжать "прикармливать" диких зверей и оставлять мусор, стоянки, в целях безопасности, будут закрыты еще до окончания туристического сезона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что недавно на территории приюта "Фишт" медведь в отсутствии туристов разграбил их палатки: съел еду и уничтожил вещи. Аналогичная ситуация произошла на маршруте №13 "К Ачипсинским водопадам" в Красной Поляне.
"Стоит отметить, что медведь в поисках пищи действует аккуратно: на глаза человеку старается не попадаться, проверяет палатки и рюкзаки "без свидетелей". Поэтому случаев нападения медведей на людей на маршрутах Кавказского заповедника не зафиксировано", - подчеркивается в сообщении.
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Между тем, научные сотрудники и госинспекторы заповедника отмечают, что в лагерь "Фишт" приходят новые, ранее незамеченные медведи. Помимо медведей за едой к людям приходят и другие животные: волки, еноты, ласки.
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Красная ПолянаТуризмтуристымедведиНовости - ТуризмСочиОбщество
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