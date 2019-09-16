Международная конференция движения "Бессмертный полк" пройдет в Белграде

Участники шествия "Бессмертный полк" в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Белграде

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Международная конференция "Память победителей", организованная по инициативе общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", состоится в столице Сербии в конце сентября.

Как сообщили в пресс-службе движения, впервые более 100 организаторов шествия Бессмертного полка из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся вместе за пределами РФ, чтобы обсудить темы увековечения памяти погибших за свободу от нацизма и мерах по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.

В мероприятии примут участие руководители и члены центрального штаба "Бессмертного полка России", а также члены международного историко-патриотического движения "Бессмертный полк", представители правительства Республики Сербия, мэрии Белграда, МИД РФ и Россотрудничества.