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РИА Новости

Международная конференция движения "Бессмертный полк" пройдет в Белграде

18:27 16.09.2019
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© РИА Новости / Олег ИвановУчастники шествия "Бессмертный полк" в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Белграде
Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Белграде
© РИА Новости / Олег Иванов
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Международная конференция "Память победителей", организованная по инициативе общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", состоится в столице Сербии в конце сентября.
Как сообщили в пресс-службе движения, впервые более 100 организаторов шествия Бессмертного полка из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся вместе за пределами РФ, чтобы обсудить темы увековечения памяти погибших за свободу от нацизма и мерах по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.
В мероприятии примут участие руководители и члены центрального штаба "Бессмертного полка России", а также члены международного историко-патриотического движения "Бессмертный полк", представители правительства Республики Сербия, мэрии Белграда, МИД РФ и Россотрудничества.
Участники акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
22 июля, 15:31Сказано в эфире
В Сербии рассказали об отношении к празднованию 75-летия Победы Президент Сербии Александр Вучич назвал приглашение на 75-летие Победы в Москву честью. Как отметил в эфире радио Sputnik доктор политических наук Института европейских исследований (Белград, Сербия) Стеван Гайич, этот праздник особо чтут в стране.
В настоящее время шествие Бессмертного полка является одной из самых массовых общественных акций в мире, посвященных сохранению исторической и семейной памяти, памяти об участниках Второй мировой войны. В 2019 году в шествии приняли участие более 1,2 миллиона человек в 115 государствах, включая страны Африки, Южной Америки, Австралию, Антарктиду и Аляску.
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Бессмертный полкСербияОбщество
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