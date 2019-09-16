Комитет Госдумы одобрил введение акциза на устройства для нагревания табака

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку о введении с 2020 года акциза не только на электронные системы доставки никотина, но и на устройства для нагревания табака в размере 50 рублей за штуку и его дальнейшем увеличении в последующие два года на два рубля в год до 54 рублей в 2022 году.

Соответствующая поправка к законопроекту об индексации ставок акцизов с 2020 года и установлении ставок акцизов на подакцизные товары на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4%, была поддержана бюджетным комитетом в понедельник.

Законопроект также устанавливает акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, на 2020 год в размере 6040 рублей за килограмм, на 2021 год – 6282 рубля, на 2022 год - 6534 рубля, на жидкости для электронных систем доставки никотина – 13, 14 и 15 рублей за один миллилитр соответственно.

Бюджетный комитет поддержал также ряд других поправок. В частности, вводится свидетельство на производство фармацевтической продукции и механизм его выдачи по аналогии с парфюмерно-косметической продукцией. При этом предоставляется право вычета сумм акцизов, исчисленных при получении (оприходовании произведенного в структуре организации) этилового спирта, но только в случае его целевого использования на производство такой продукции.