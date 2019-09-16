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РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил введение акциза на устройства для нагревания табака

18:23 16.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку о введении с 2020 года акциза не только на электронные системы доставки никотина, но и на устройства для нагревания табака в размере 50 рублей за штуку и его дальнейшем увеличении в последующие два года на два рубля в год до 54 рублей в 2022 году.
Соответствующая поправка к законопроекту об индексации ставок акцизов с 2020 года и установлении ставок акцизов на подакцизные товары на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4%, была поддержана бюджетным комитетом в понедельник.
Законопроект также устанавливает акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, на 2020 год в размере 6040 рублей за килограмм, на 2021 год – 6282 рубля, на 2022 год - 6534 рубля, на жидкости для электронных систем доставки никотина – 13, 14 и 15 рублей за один миллилитр соответственно.
Бюджетный комитет поддержал также ряд других поправок. В частности, вводится свидетельство на производство фармацевтической продукции и механизм его выдачи по аналогии с парфюмерно-косметической продукцией. При этом предоставляется право вычета сумм акцизов, исчисленных при получении (оприходовании произведенного в структуре организации) этилового спирта, но только в случае его целевого использования на производство такой продукции.
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Одновременно устанавливается возможность вычета по акцизам и в отношении ликерных вин. В случае использования виноградного и фруктового сусла по назначению, акциз по ним также можно будет вычесть. Акциз на виноградное и фруктовое сусло устанавливается такой же как и на виноматериалы: на 2020 год – 31 рубль за литр, на 2022 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля. Для российских производителей винограда, вина, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства снимаются ограничения на применение единого сельхозналога или упрощенной системы налогообложения.
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