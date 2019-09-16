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РИА Новости

Победители конкурса "Лидеры России" запустили новый проект

18:22 16.09.2019
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© РИА Новости / Игорь ОнучинБлокнот с символикой конкурса управленцев "Лидеры России"
Блокнот с символикой конкурса управленцев Лидеры России
© РИА Новости / Игорь Онучин
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Москве стартовал новый проект сообщества победителей конкурса "Лидеры России" – клуба "Эльбрус", который получил название "Завтрак с наставником". Победители флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" встретились с одним из наставников конкурса "Лидеры России" – председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрием Коновым для неформального общения, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
В ходе встречи Дмитрий Конов рассказал о реализации различных проектов компании, ответил на вопросы участников клуба "Эльбрус", касающиеся развития бизнеса, инструментов вовлечения сотрудников в процесс преобразований, стимулирования спроса на инновации и инвестиции в технологическое развитие, развитии soft skills в крупных компаниях и цифровизации в индустриальном производстве.
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"Мне интересно было получить срез по вопросам, репликам и планам молодой, амбициозной прослойки руководителей, работающих в разных компаниях, индустриях, географии. Их взгляды отражают ход мыслей и амбиции управленцев. С одной стороны, они уже многого достигли, с другой – есть еще некоторые иллюзии. Поэтому со своей стороны я рад возможности помочь ответами на вопросы лидеров или в чем-то предвосхитить их слишком большие ожидания", – отметил председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.
Участие в первой встрече проекта "Завтрак с наставником" приняли 26 победителей конкурса "Лидеры России" из разных регионов страны. До конца года планируется провести несколько таких неформальных встреч.
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Основная цель и задача проекта "Завтрак с наставником" – создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса "Лидеры России", предполагающей новый формат взаимодействия. В процессе таких встреч планируется обсуждение самого широкого круга вопросов – от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста.
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"Лидеры России"РоссияОбщество
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