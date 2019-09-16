Победители конкурса "Лидеры России" запустили новый проект

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Москве стартовал новый проект сообщества победителей конкурса "Лидеры России" – клуба "Эльбрус", который получил название "Завтрак с наставником". Победители флагманского проекта президентской платформы В Москве стартовал новый проект сообщества победителей конкурса "Лидеры России" – клуба "Эльбрус", который получил название "Завтрак с наставником". Победители флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" встретились с одним из наставников конкурса "Лидеры России" – председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрием Коновым для неформального общения, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

В ходе встречи Дмитрий Конов рассказал о реализации различных проектов компании, ответил на вопросы участников клуба "Эльбрус", касающиеся развития бизнеса, инструментов вовлечения сотрудников в процесс преобразований, стимулирования спроса на инновации и инвестиции в технологическое развитие, развитии soft skills в крупных компаниях и цифровизации в индустриальном производстве.

"Мне интересно было получить срез по вопросам, репликам и планам молодой, амбициозной прослойки руководителей, работающих в разных компаниях, индустриях, географии. Их взгляды отражают ход мыслей и амбиции управленцев. С одной стороны, они уже многого достигли, с другой – есть еще некоторые иллюзии. Поэтому со своей стороны я рад возможности помочь ответами на вопросы лидеров или в чем-то предвосхитить их слишком большие ожидания", – отметил председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

Участие в первой встрече проекта "Завтрак с наставником" приняли 26 победителей конкурса "Лидеры России" из разных регионов страны. До конца года планируется провести несколько таких неформальных встреч.