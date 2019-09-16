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РИА Новости

Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма

18:20 16.09.2019 (обновлено: 18:50 16.09.2019)
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© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ
© РИА Новости / Тарас Лариохин
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Член делегации Украины попытался лишить слова представителя Крыма на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская. Сразу после начала ее речи представитель Украины обратился к модератору и заявил, что Волконская не может выступать на площадке ОБСЕ, так как "Крым и Севастополь являются частью Украины, хоть и временно оккупированной".
© Фото : страница OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) в FacebookГлавный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
© Фото : страница OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) в Facebook
Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Он добавил, что совещание ОБСЕ "не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма".
Украинский представитель апеллировал к соблюдению принципов "территориальной целостности и нерушимости границ", попросил лишить Волконскую слова и потребовал, чтобы она покинула зал заседаний.
В свою очередь представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов заявил о "недопустимости попыток использовать трибуну ОБСЕ для посягательств на территориальную целостность" страны.
"Просим модератора положить конец данной практике", — сказал Игнатов, уточнив, что Волконскую зарегистрировали именно как главного редактора "Крымской газеты".
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Он напомнил, что "ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность тех или иных территорий".
По итогам дискуссии модератор заявил, что участники совещания не обсуждают статус Севастополя и Крыма.
"Вы можете продолжить выступление именно как представитель "Крымской газеты", — обратился он к Волконской.
Главред продолжила выступление и пригласила присутствующих посетить Крым, чтобы самим оценить ситуацию с правами человека в регионе. Волконская отметила, что Крым ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций.
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