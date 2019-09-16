Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма

ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Член делегации Украины попытался лишить слова представителя Крыма на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская. Сразу после начала ее речи представитель Украины обратился к модератору и заявил, что Волконская не может выступать на площадке ОБСЕ, так как "Крым и Севастополь являются частью Украины, хоть и временно оккупированной".

Он добавил, что совещание ОБСЕ "не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма".

Украинский представитель апеллировал к соблюдению принципов "территориальной целостности и нерушимости границ", попросил лишить Волконскую слова и потребовал, чтобы она покинула зал заседаний.

В свою очередь представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов заявил о "недопустимости попыток использовать трибуну ОБСЕ для посягательств на территориальную целостность" страны.

"Просим модератора положить конец данной практике", — сказал Игнатов, уточнив, что Волконскую зарегистрировали именно как главного редактора "Крымской газеты".

Он напомнил, что "ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность тех или иных территорий".

По итогам дискуссии модератор заявил, что участники совещания не обсуждают статус Севастополя и Крыма.

"Вы можете продолжить выступление именно как представитель "Крымской газеты", — обратился он к Волконской.