Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма

ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Член делегации Украины попытался лишить слова представителя Крыма на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская. Сразу после начала ее речи представитель Украины обратился к модератору и заявил, что Волконская не может выступать на площадке ОБСЕ, так как "Крым и Севастополь являются частью Украины, хоть и временно оккупированной".
© Фото : страница OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) в FacebookГлавный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Он добавил, что совещание ОБСЕ "не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма".
Украинский представитель апеллировал к соблюдению принципов "территориальной целостности и нерушимости границ", попросил лишить Волконскую слова и потребовал, чтобы она покинула зал заседаний.
В свою очередь представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов заявил о "недопустимости попыток использовать трибуну ОБСЕ для посягательств на территориальную целостность" страны.
"Просим модератора положить конец данной практике", — сказал Игнатов, уточнив, что Волконскую зарегистрировали именно как главного редактора "Крымской газеты".
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Он напомнил, что "ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность тех или иных территорий".
По итогам дискуссии модератор заявил, что участники совещания не обсуждают статус Севастополя и Крыма.
"Вы можете продолжить выступление именно как представитель "Крымской газеты", — обратился он к Волконской.
Главред продолжила выступление и пригласила присутствующих посетить Крым, чтобы самим оценить ситуацию с правами человека в регионе. Волконская отметила, что Крым ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций.