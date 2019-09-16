Вклад туризма в бюджет Москвы за восемь лет вырос в четыре раза

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вклад туристической отрасли в бюджет Москвы за восемь лет - с 2010 года - вырос в четыре раза, до 118 миллиардов рублей, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина на московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
Она отметила, что у столицы большой потенциал роста турпотока. В этом году она представлена в трех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards — как лучшее направление для фестивального и событийного, спортивного, а также городского туризма.
Сергунина считает, что "приоритетный принцип в развитии города — комфортная среда и условия для жизни, работы, спорта, отдыха с семьей и друзьями".
"Совершенствуя город для нас самих - его жителей, мы заодно сделали его привлекательным и дружелюбным для туристов", — сказала она. По словам чиновника, комфортная среда — это шаговая доступность любых товаров и услуг, удобный транспорт и вся сопутствующая инфраструктура, современные общественные пространства и пешеходные зоны, цифровизация городских сервисов, бесплатный Wi-Fi, интеллектуальная система безопасности, программа досуга на любой вкус.