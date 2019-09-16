Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T18:16Z
https://ria.ru/20190916/1558742508.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149317/60/1493176034_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_15ee55a5b8dcdeaf11b216a4eb1eb944.jpg
РИА Новости
Туризм

Вклад туризма в бюджет Москвы за восемь лет вырос в четыре раза

18:14 16.09.2019 (обновлено: 18:16 16.09.2019)
156
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вклад туристической отрасли в бюджет Москвы за восемь лет - с 2010 года - вырос в четыре раза, до 118 миллиардов рублей, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина на московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
Она отметила, что у столицы большой потенциал роста турпотока. В этом году она представлена в трех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards — как лучшее направление для фестивального и событийного, спортивного, а также городского туризма.
Сергунина считает, что "приоритетный принцип в развитии города — комфортная среда и условия для жизни, работы, спорта, отдыха с семьей и друзьями".
"Совершенствуя город для нас самих - его жителей, мы заодно сделали его привлекательным и дружелюбным для туристов", — сказала она. По словам чиновника, комфортная среда — это шаговая доступность любых товаров и услуг, удобный транспорт и вся сопутствующая инфраструктура, современные общественные пространства и пешеходные зоны, цифровизация городских сервисов, бесплатный Wi-Fi, интеллектуальная система безопасности, программа досуга на любой вкус.
Эксперты прогнозируют рост потока иностранных туристов в Россию
15 сентября, 10:15Туризм
Эксперты рассказали, как иностранные туристы бронируют авиабилеты в Россию
200101
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваРоссия
Рекомендуем
Зал судебных заседаний
Экс-сотрудника УФСБ по Петербургу приговорили к четырем годам колонии
РИА
Новости
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Американку оштрафовали за провоз лечебной марихуаны в Петербург
Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
В Кавказском заповеднике турмаршруты могут досрочно закрыть из-за медведей
Побережье Красного моря в Египте
С тонущей яхты в Красном море спасли 38 человек
Лента
новостей
Молоток судьи
Путин сократил срок женщине, зарезавшей избивавшего ее мужа
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о нарушениях прав журналистов
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт рассказал о трудностях идентификации БПЛА, атаковавших Saudi Aramco
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в Заевфратье "очень острой"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин рассказал о работе по формированию Конституционного комитета Сирии
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МИД Австрии призвал к сдержанности после атак на саудовские НПЗ
Автомобили на парковке в Москве
Московские власти объяснили, почему бесполезно закрывать номера автомобиля
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин пригласил Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния