Вклад туризма в бюджет Москвы за восемь лет вырос в четыре раза

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вклад туристической отрасли в бюджет Москвы за восемь лет - с 2010 года - вырос в четыре раза, до 118 миллиардов рублей, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина на московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

Она отметила, что у столицы большой потенциал роста турпотока. В этом году она представлена в трех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards — как лучшее направление для фестивального и событийного, спортивного, а также городского туризма.

Сергунина считает, что "приоритетный принцип в развитии города — комфортная среда и условия для жизни, работы, спорта, отдыха с семьей и друзьями".