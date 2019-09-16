Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T18:02Z
https://ria.ru/20190916/1558742418.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155870/67/1558706717_0:57:3540:2048_1036x0_80_0_0_2dd1d8b53b6bb31e4b134078f826718a.jpg
РИА Новости

МИД Австрии призвал к сдержанности после атак на саудовские НПЗ

18:02 16.09.2019
311
© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. МИД Австрии осудил атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии и призвал к максимальной сдержанности и деэскалации.
"Австрия осуждает атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Делать мишенью мирных граждан и гражданские структуры недопустимо, это может повысить региональную напряженность", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Австрии в Twitter.
"Мы призываем к максимальной сдержанности и деэскалации. Стабильности можно достичь лишь путем переговоров, как и всеобъемлющего политического решения", - заявили в министерстве.
Власти Саудовской Аравии сообщили, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. После этого мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) взяли на себя ответственность за нападение на нефтяные объекты соседней страны, заявив, что для этого они использовали новый тип беспилотников с усовершенствованным двигателем. Из-за атаки на саудовские предприятия Эр-Рияд был вынужден на время лишиться половины своей нефтедобычи. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Вчера, 14:50РИА Новости
Эксперт объяснил, зачем США обвиняют Иран в атаке на саудовские НПЗ
400001
Обсудить 0
Майк ПомпеоМИД АвстрииСаудовская АравияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт рассказал о трудностях идентификации БПЛА, атаковавших Saudi Aramco
РИА
Новости
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
США и Великобритания осудили нападение на саудовские НПЗ
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
СМИ сообщили о закрытии Саудовской Аравией нефтепровода на Бахрейн
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
США могут расширить обмен разведданными с Саудовской Аравией, сообщили СМИ
Лента
новостей
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Американку оштрафовали за провоз лечебной марихуаны в Петербург
Производственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Арабская коалиция способна защитить саудовские НПЗ, заявил представитель
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Глава МИД Катара осудил нападение на НПЗ в Саудовской Аравии
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Эксперт объяснил, зачем США обвиняют Иран в атаке на саудовские НПЗ
Министр обороны США Марк Эспер
США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин пригласил Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в Заевфратье "очень острой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния