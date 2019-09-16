МИД Австрии призвал к сдержанности после атак на саудовские НПЗ

Власти Саудовской Аравии сообщили, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. После этого мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) взяли на себя ответственность за нападение на нефтяные объекты соседней страны, заявив, что для этого они использовали новый тип беспилотников с усовершенствованным двигателем. Из-за атаки на саудовские предприятия Эр-Рияд был вынужден на время лишиться половины своей нефтедобычи. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.