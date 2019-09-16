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РИА Новости

Арабская коалиция способна защитить саудовские НПЗ, заявил представитель

17:50 16.09.2019
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© REUTERS / Ahmed Jadallah / File PhotoПроизводственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Производственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
© REUTERS / Ahmed Jadallah / File Photo
ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией способна противостоять нападениям на нефтяные объекты королевства, заявил в понедельник в эфире телеканала "Аль-Арабия" официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
В ночь на 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. После этого страна, являющаяся крупнейшим экспортером нефти, заявила, что на 5,7 миллиона баррелей снизила добычу с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран, в Тегеране назвали это утверждение "ложью".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 17:26РИА Новости
В ООН осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
"У нас есть возможности противостоять нападениям. Мы принимаем меры против террористической группировки хуситов в соответствии с международным правом", - сказал аль-Малики.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоСаудовская АравияИранСШАВ мире
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