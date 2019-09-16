Арабская коалиция способна защитить саудовские НПЗ, заявил представитель

ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией способна противостоять нападениям на нефтяные объекты королевства, заявил в понедельник в эфире телеканала "Аль-Арабия" официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
В ночь на 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. После этого страна, являющаяся крупнейшим экспортером нефти, заявила, что на 5,7 миллиона баррелей снизила добычу с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран, в Тегеране назвали это утверждение "ложью".
"У нас есть возможности противостоять нападениям. Мы принимаем меры против террористической группировки хуситов в соответствии с международным правом", - сказал аль-Малики.