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РИА Новости

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки в закон о прокуратуре

17:45 16.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Молдавские депутаты на заседании в понедельник одобрили в первом чтении законодательную инициативу, которая предполагает изменение процедуры отбора и назначения генерального прокурора республики, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
Правительство Молдавии на прошлой неделе одобрило поправки в закон о прокуратуре, которые касаются назначения генерального прокурора. Премьер Майя Санду обратилась к парламенту с просьбой рассмотреть инициативу в срочном порядке.
"Большинством голосов законодательная инициатива была одобрена", - сообщила Гречаный.
Законопроект был представлен в парламенте министром юстиции Олесей Стамате. По ее словам, он предусматривает введение нового - предварительного - этапа отбора кандидатов. Предварительный отбор кандидатов будет проводить комиссия Минюста, которая должна выбрать минимум двух претендентов на пост генпрокурора. Результаты этого отбора будут переданы Высшему совету прокуроров, который примет окончательное решение и передаст свое решение на рассмотрение президенту республики.
Еще одно изменение касается критериев отбора кандидатов. Принять участие в конкурсе смогут прокуроры или судьи с пятилетним опытом работы, адвокаты и офицеры уголовного преследования с восьмилетним опытом.
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При этом Высший совет прокуроров будет расширен, в него войдут три новых члена — председатель союза адвокатов, а также по одному представителю кабмина и Минюста.
Депутаты партии "Шор" и Демпартии Молдавии отказались голосовать за инициативу правительства.
Генпрокурор Молдавии Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля, его обязанности временно исполняет Дмитрий Робу. Высший совет прокуроров 9 августа принял решение инициировать конкурс по отбору нового генпрокурора, на сегодняшний день заявки на участие подали семь кандидатов. Согласно конституции Молдавии, Высший совет прокуроров - это независимый орган, который отвечает за назначение, перевод прокуроров, повышение их в должности и применение к ним дисциплинарных мер.
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Зинаида ГречанаяМолдавияВ мире
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