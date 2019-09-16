Парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки в закон о прокуратуре

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Молдавские депутаты на заседании в понедельник одобрили в первом чтении законодательную инициативу, которая предполагает изменение процедуры отбора и назначения генерального прокурора республики, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

Правительство Молдавии на прошлой неделе одобрило поправки в закон о прокуратуре, которые касаются назначения генерального прокурора. Премьер Майя Санду обратилась к парламенту с просьбой рассмотреть инициативу в срочном порядке.

"Большинством голосов законодательная инициатива была одобрена", - сообщила Гречаный.

Законопроект был представлен в парламенте министром юстиции Олесей Стамате. По ее словам, он предусматривает введение нового - предварительного - этапа отбора кандидатов. Предварительный отбор кандидатов будет проводить комиссия Минюста, которая должна выбрать минимум двух претендентов на пост генпрокурора. Результаты этого отбора будут переданы Высшему совету прокуроров, который примет окончательное решение и передаст свое решение на рассмотрение президенту республики.

Еще одно изменение касается критериев отбора кандидатов. Принять участие в конкурсе смогут прокуроры или судьи с пятилетним опытом работы, адвокаты и офицеры уголовного преследования с восьмилетним опытом.

При этом Высший совет прокуроров будет расширен, в него войдут три новых члена — председатель союза адвокатов, а также по одному представителю кабмина и Минюста.

Депутаты партии "Шор" и Демпартии Молдавии отказались голосовать за инициативу правительства.