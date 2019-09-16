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РИА Новости

Эксперт рассказал о трудностях идентификации БПЛА, атаковавших Saudi Aramco

17:41 16.09.2019
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© REUTERS / Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS /
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Доступность и дешевизна составных частей для производства кустарных беспилотников на мировом рынке не позволяет точно идентифицировать производителя данного типа аппаратов, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, комментируя нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
В ночь на 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. После этого страна, являющаяся крупнейшим экспортером нефти, заявила, что на 5,7 миллиона баррелей снизила добычу с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран, в Тегеране назвали это утверждение "ложью".
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"Доступность на международном коммерческом рынке технических подсистем, необходимых для создания беспилотных авиационных систем, которые могли бы выполнять подобные задачи, делает круг возможных создателей применявшихся в атаке на саудовские нефтеэнергетические объекты достаточно широким", - сказал Федутинов.
Он напомнил, что ранее беспилотники, в том числе, кустарного производства уже использовались против военных целей на территории Ирака и Сирии. В числе наиболее громких инцидентов стал групповой налет таких аппаратов на используемую российскими военными базу Хмеймим.
Вместе с тем эксперт отметил, что для выдвижения обвинений, как это сделали США, необходимы не только подозрения, но и веские доказательства, которые пока не предъявлены.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииSaudi AramcoСаудовская АравияВ мире
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