В МАГАТЭ надеются избрать нового гендиректора агентства до конца октября

"Других кандидатов нет и пока не будет, если только никто из нынешних не сможет победить. Если не сможет, то где-то в конце октября или начале ноября может быть второй раунд, когда заново будут принимать заявки, заново заслушивать, заново голосование. Но пока все ориентируются на то, что до конца октября гендиректор будет избран", - сообщил Ульянов.