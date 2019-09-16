В МАГАТЭ надеются избрать нового гендиректора агентства до конца октября

ВЕНА, 16 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывают избрать нового генерального директора до конца октября, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В конце июля скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Он является одним из четырех кандидатов пост главы МАГАТЭ. Остальные - представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо и глава комитета по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.
"Других кандидатов нет и пока не будет, если только никто из нынешних не сможет победить. Если не сможет, то где-то в конце октября или начале ноября может быть второй раунд, когда заново будут принимать заявки, заново заслушивать, заново голосование. Но пока все ориентируются на то, что до конца октября гендиректор будет избран", - сообщил Ульянов.
Как ранее сообщал Ульянов, новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года.