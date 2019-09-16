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РИА Новости

Московские власти объяснили, почему бесполезно закрывать номера автомобиля

17:40 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Автомобилистам советуют не закрывать машины камуфляжной сеткой, чтобы избежать штрафа за неоплату парковки, так как сотрудники Администратора московского парковочного пространства (АМПП) имеют право снимать с машин посторонние предметы, загораживающие номера, рассказали РИА Новости в пресс-службе АМПП.
Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых некоторые водители, оставляя свои автомобили на платных парковках, начали закрывать их камуфляжной сеткой. Отмечалось, что это делалось для того, чтобы не платить за стоянку.
"Для фиксации припаркованных на платных парковках автомобилей инспекторы ГКУ "АМПП" имеют право убирать посторонние предметы с их номеров. Таким образом, тем, кто скрывает ГРЗ, все равно придет штраф, если парковка не была оплачена", - сказали в пресс-службе.
Мобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки
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