Московские власти объяснили, почему бесполезно закрывать номера автомобиля

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Автомобилистам советуют не закрывать машины камуфляжной сеткой, чтобы избежать штрафа за неоплату парковки, так как сотрудники Администратора московского парковочного пространства (АМПП) имеют право снимать с машин посторонние предметы, загораживающие номера, рассказали РИА Новости в пресс-службе АМПП.

Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых некоторые водители, оставляя свои автомобили на платных парковках, начали закрывать их камуфляжной сеткой. Отмечалось, что это делалось для того, чтобы не платить за стоянку.