Крымские греки считают, что полуостров не готов к переименованию

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Крымское общество пока не готово к приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида", заявил РИА Новости руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус.

Ранее Шонус выступил за придание Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида". Затем подобная инициатива была озвучена на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", который прошел в Симферополе в понедельник. В симпозиуме в том числе приняли участие представители греческой делегации.

"Ранее мы внесли в общество такую инициативу, но получили неоднозначную реакцию. Сейчас идет сбор аргументации. Мы общаемся с историками, чтобы это не выглядело спонтанно. Подключили крымских историков и историков Московского государственного педагогического университета. Один из профессоров говорит, не надо ничего менять, пусть все остается как есть. Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" – это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется", - сказал Шонус.

При этом он отметил, что в Крыму построена новая ТЭС, которую назвали Таврическая, строится новая федеральная трасса "Таврида", работают СМИ с подобным названием.

"Уверен, что со временем общество привыкнет к этому названию и придет момент, когда Крым будет иметь двойное название. Я в это верю", - сказал Шонус.

"Таврика" ("Таврида", "Таврия") - древнее название Крыма. Изначально Таврикой древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" - название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.