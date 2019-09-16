Крымские греки считают, что полуостров не готов к переименованию

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Крымское общество пока не готово к приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида", заявил РИА Новости руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус.
Ранее Шонус выступил за придание Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида". Затем подобная инициатива была озвучена на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", который прошел в Симферополе в понедельник. В симпозиуме в том числе приняли участие представители греческой делегации.
"Ранее мы внесли в общество такую инициативу, но получили неоднозначную реакцию. Сейчас идет сбор аргументации. Мы общаемся с историками, чтобы это не выглядело спонтанно. Подключили крымских историков и историков Московского государственного педагогического университета. Один из профессоров говорит, не надо ничего менять, пусть все остается как есть. Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" – это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется", - сказал Шонус.
При этом он отметил, что в Крыму построена новая ТЭС, которую назвали Таврическая, строится новая федеральная трасса "Таврида", работают СМИ с подобным названием.
"Уверен, что со временем общество привыкнет к этому названию и придет момент, когда Крым будет иметь двойное название. Я в это верю", - сказал Шонус.
"Таврика" ("Таврида", "Таврия") - древнее название Крыма. Изначально Таврикой древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" - название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.
Современное название "Крым" стало широко использоваться только после XIII века, предположительно, по названию города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды.