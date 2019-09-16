Минск опроверг сообщения о планах создать конфедерацию России и Белоруссии

МОСКВА – 16 сен, РИА Новости. В основе экономической интеграции России и Белоруссии лежит проритет сохранения независимости, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью изданию " В основе экономической интеграции России и Белоруссии лежит проритет сохранения независимости, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью изданию " Новая Нива ".

"В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - заявила Эйсмонт, комментируя публикацию СМИ о планах Москвы и Минска создать конфедерацию, назвав подобные утверждения "журналистскими штампами".

Она напомнила, что ведомства двух стран отлично взаимодействуют в формате совместных коллегий, отметив эффективность Парламентского собрания, Союзного совета министров и Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее газета " Коммерсантъ " сообщала, что страны планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года.

Также стороны якобы намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.

В статье отмечалось, что подобный уровень интеграции свидетельствует, фактически, "о создании с 2022 года конфедеративного государства".

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию экономической интеграции. Позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.

Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.