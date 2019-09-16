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РИА Новости
Союзное государство

Минск опроверг сообщения о планах создать конфедерацию России и Белоруссии

17:27 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА – 16 сен, РИА Новости. В основе экономической интеграции России и Белоруссии лежит проритет сохранения независимости, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью изданию "Новая Нива".
"В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - заявила Эйсмонт, комментируя публикацию СМИ о планах Москвы и Минска создать конфедерацию, назвав подобные утверждения "журналистскими штампами".
Она напомнила, что ведомства двух стран отлично взаимодействуют в формате совместных коллегий, отметив эффективность Парламентского собрания, Союзного совета министров и Высшего госсовета Союзного государства.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Вчера, 13:47РИА Новости
В Кремле прокомментировали сообщения об интеграции России и Белоруссии
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что страны планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года.
Также стороны якобы намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.
В статье отмечалось, что подобный уровень интеграции свидетельствует, фактически, "о создании с 2022 года конфедеративного государства".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
6 сентября, 14:25РИА Новости
Лукашенко попросил Россию "не наклонять и не гнобить" Белоруссию

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию экономической интеграции. Позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.
Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
19 июля, 12:06РИА Новости
Опрос показал, как россияне относятся к Лукашенко
441338649
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Союзное государствоСоюзное государствоМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
России нечего предложить Белорусии кроме отточеных схем разворовывания бюджета, недр и вывоза этого в ненавистные европу и сша. Согласны ли белорусы с тем что теперь и с их добром будут поступать также? Ясно что и там такие умники есть, но не в тех масштабах.
16 сентября, 17:52
ИРИван Русский
44203142
Зачем россиянам интеграция с Белоруссией? Чтобы превратить последнего друга во врага? К тому же россияне -далеко не все-славяне. И никакой близости с белорусским народом не испытывают. Или следующий вариант интеграции с курдами будет? Или с уйгурами?
16 сентября, 18:10
АПАлексей Просто
26501038
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