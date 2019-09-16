"Аэрофлот" создаст глобальную стратегию гармонизации антикоррупционных норм

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. "Аэрофлот" готов взять на себя создание единой для всего бизнеса России стратегии по гармонизации международных и национальных требований противодействия коррупции, сообщил заместитель генерального директора компании Владимир Александров.

"Аэрофлот", имея колоссальный успешный опыт реализации масштабных проектов, предлагает создать первую в России глобальную стратегию транснационального антикоррупционного комплаенса для всего российского бизнеса. Это действительно очень амбициозный глобальный проект, который мы готовы взять на себя", - сказал Александров на конференции Генеральной прокуратуры РФ "Участие организаций в противодействии коррупции".

По его словам, подробную дорожную карту по реализации этой стратегии компания будет готова представить широкой публике и госорганам уже в начале 2020 года. "Аэрофлот" уже имеет необходимые наработки, а также партнеров, с которыми будет сотрудничать в данном вопросе.

"Только совместными усилиями мы сможем реализовать эти амбициозные задачи. Поэтому мы предлагаем всем крупным российским международным организациям, а также государственным органам поддержать нашу инициативу и организовать единую платформу по гармонизации международных и национальных антикоррупционных требований. На базе такой платформы мы намерены разработать комплексные методики по адаптации антикоррупционной политики российских компаний к международным стандартам и дать конкретные предложения по оптимизации российского законодательства ", - сказал Александров.

Он напомнил, что "Аэрофлот" является транснациональной компанией, имеет 82 представительства и офиса в 56 странах мира, в связи с чем перед руководством компании стоит глобальная задача внедрения антикоррупционной политики не только с учетом национального законодательства , но и с учетом требований иностранных государств.

"Серьезная проблема, с которой сталкивается крупный российский бизнес за рубежом, это отсутствие единого подхода к антикоррупционным стандартам. А между тем невыполнение международных стандартов может привести к наложению на российские компании многомиллиардных штрафов. Поэтому требуется разработать унифицированную норму, которая легла бы в основу антикоррупционной политики российских компаний", - отметил представитель "Аэрофлота".

Он пояснил, что базовые антикоррупционные требования содержатся в договорах международных организаций – ООН, Совета Европы, G20. При этом ряд положений носят универсальный характер, но есть и требования, которые содержатся исключительно в отдельных международных договорах.

По словам Александрова, одной из проблем является неоднозначное толкование понятия "субъекта подкупа", а также различия в определении иностранного должностного лица как субъекта подкупа. Международные договоры имеют разный подход к тому, кто является должностным лицом международной организации – любой работник или лицо, выполняющее управленческие функции. Отсутствие единой позиции создает высокий риск привлечения компании к ответственности за транснациональный подкуп.

Еще одна проблема – отсутствие единого подхода к предмету подкупа. Согласно международным нормам, предметом взятки может быть имущество, имущественные права и деньги, а также услуги имущественного характера. В то же время, в действующем российском законодательстве услуги имущественного характера предметом взятки не являются. Также в российском законодательстве очень размытые условия ответственности юридических лиц за коррупционные действия недобросовестных работников.

Тем не менее, отметил топ-менеджер "Аэрофлота", антикоррупционное законодательство в России, по мнению многих экспертов, является одним из передовых в мире. За последнее время в стране был создан комплекс мероприятий по усилению борьбы с коррупцией, в чем большая заслуга Генеральной прокуратуры.

В свою очередь, "Аэрофлот", осознавая важность антикоррупционного просвещения принимает активное участие в инициативах Генпрокуратуры, в частности, в таком важном мероприятии, как молодежный конкурс "Вместе против коррупции".

"Уже сегодня нам удалось достичь значительных результатов: в частности, во исполнение утвержденного президентом России плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы мы разработали и внедрили антикоррупционную политику. Большое внимание мы уделяем вопросам закупочной деятельности. Так, на постоянной основе нами сокращается доля неконкурентных закупок, а доля конкурентных достигла рекордного показателя в 87%. Более того, мы создаем благоприятные антикоррупционные условия для участия в закупках малого и среднего бизнеса, доля которого в прошлом году составила 89% при государственном нормативе 18%", - рассказал Александров.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Александр Русецкий отметил, что конференция представляет уникальную возможность обсудить с участием представителей Генпрокуратуры, министерства труда и социальной защиты, представителей компаний с государственным участием наиболее актуальные вопросы, в том числе, меры противодействия коррупции в рамках российского и международного права.