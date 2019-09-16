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РИА Новости

В ООН осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

17:26 16.09.2019 (обновлено: 17:35 16.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 16 сен – РИА Новости. ООН осуждает недавние атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, призывает стороны к максимальной сдержанности, заявил на заседании Совбеза заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
"Мы выражаем осуждение субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и повторяем призыв генсека ООН ко всем сторонам проявить максимальную сдержанность и предотвратить какую-либо эскалацию", - сказал Лоукок.
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияООНВ мире
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