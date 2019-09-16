В ООН осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

ООН, 16 сен – РИА Новости. ООН осуждает недавние атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, призывает стороны к максимальной сдержанности, заявил на заседании Совбеза заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
"Мы выражаем осуждение субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и повторяем призыв генсека ООН ко всем сторонам проявить максимальную сдержанность и предотвратить какую-либо эскалацию", - сказал Лоукок.
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.