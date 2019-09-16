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РИА Новости

Канделаки раскритиковала оскорбившую жителей Тулуна экс-чиновницу

17:20 16.09.2019 (обновлено: 18:54 16.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-главы пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич перед жителями Тулуна.
В середине августа в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказалась о жертвах наводнения. В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич, однако сама чиновница называла запись клеветой. Губернатор Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. В понедельник Алашкевич сообщила, что написала заявление об увольнении. Она также попросила тулунчан простить ее "от всего сердца" и заявила о намерении судиться со СМИ из-за публикаций про себя.
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По мнению Канделаки, свое увольнение Алашкевич постаралась выставить "широким жестом".
"Симптоматично, что в ее тексте нет ни слова о паталогически надменном и высокомерном отношении к людям, о неумении контролировать себя, о полном отсутствии эмпатии", — написала Канделаки в телеграм-канале.
Также телеведущую не удивило, что "никто не верит в искренность" экс-чиновницы.
В начале сентября в ответ на соответствующий вопрос Владимир Путин заявил, что впервые слышит об этой истории, но считает подобное поведение недопустимым. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов. После этого женщина перестала отрицать, что голос на записи принадлежит ей.
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