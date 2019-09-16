Канделаки раскритиковала оскорбившую жителей Тулуна экс-чиновницу

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-главы пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич перед жителями Тулуна.

В середине августа в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказалась о жертвах наводнения. В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич, однако сама чиновница называла запись клеветой. Губернатор Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. В понедельник Алашкевич сообщила, что написала заявление об увольнении. Она также попросила тулунчан простить ее "от всего сердца" и заявила о намерении судиться со СМИ из-за публикаций про себя.

По мнению Канделаки, свое увольнение Алашкевич постаралась выставить "широким жестом".

"Симптоматично, что в ее тексте нет ни слова о паталогически надменном и высокомерном отношении к людям, о неумении контролировать себя, о полном отсутствии эмпатии", — написала Канделаки в телеграм-канале.

Также телеведущую не удивило, что "никто не верит в искренность" экс-чиновницы.