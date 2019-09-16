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РИА Новости

Российские торговые сети готовы к началу продажи новых iPhone

17:17 16.09.2019
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© AP Photo / Tony AvelarПосетитель на презентации новинок компании Apple
Посетитель на презентации новинок компании Apple
© AP Photo / Tony Avelar
Посетитель на презентации новинок компании Apple
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Крупнейшие российские торговые сети электроники запаслись достаточным количеством новых iPhone, чтобы старт их продаж прошел без очередей, сообщили РИА Новости в компаниях.
Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября (в других странах стартовали с 13 сентября), продажи - с 20 сентября. После презентации новинок на сервисах бесплатных объявлений уже появились предложения о продаже мест в очереди, цена доходила до 500 тысяч рублей.
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Российские ритейлеры заверяют, что в этом году запаслись достаточным количеством смартфонов, что позволит избежать очередей.
"В этом году продажи нового iPhone 11 в России впервые стартуют в один день со всем миром, и мы уже видим высокий интерес к новинкам еще до старта предзаказов. Хотим уверить всех наших покупателей, что в день старта продаж наши магазины "Связной" и Cstore предложат достаточное количество новинок от Apple, что позволит обойтись без очередей", - сказал вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов. Он добавил, что 18 сентября также можно оформить предзаказ на сайтах svyaznoy.ru и c-store.ru, а затем получить свой новый iPhone в любом удобном ему магазине "Связной" и Cstore в день старта продаж в России – 20 сентября.
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"М.Видео" и "Эльдорадо", как федеральные игроки и официальные партнеры Apple в России, традиционно обеспечивают доставку новинок во все ключевые регионы и магазины к моменту старта продаж - новая линейка iPhone будет доступна в более чем 500 магазинах в день старта продаж, 20 сентября. Предзаказ также позволяет быть уверенным, что покупатель гарантированно получит смартфон в день старта продаж - с помощью курьера или самостоятельно в ближайшем магазине, в очередях нет необходимости", - сказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".
"Интерес к новому iPhone большой. В день старта продаж мы планируем насытить продуктом все магазины сети в достаточном количестве, что позволит обойтись без больших очередей в одной взятой точке. Кроме того, будет предзаказ с 18 сентября, а значит те, кто закажет и предоплатит сможет получить свой новый телефон в удобном ему магазине re:Store в удобное ему время в день старта продаж в РФ", - сказала представитель re:Store Людмила Семушина.
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