Глава МИД Катара осудил нападение на НПЗ в Саудовской Аравии

"Мы осуждаем нападения на жизненно важные и гражданские объекты, последнее из которых было в Абкайке. Эти войны и конфликты должны прекратиться, необходимо сплотить усилия для достижения общей безопасности в регионе", - написал министр в Twitter.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".