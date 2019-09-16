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РИА Новости

На казанском саммите по интернету представят VR-проекты РИА Новости

17:15 16.09.2019 (обновлено: 17:17 16.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДевушка использует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня" на Russian Tech Week - 2019 в технопарке "Сколково"
Девушка использует VR очки на стенде МИА Россия сегодня на Russian Tech Week - 2019 в технопарке Сколково
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Участники III Всемирного цифрового саммита по интернету вещей, который пройдет в Казани 1-2 октября, смогут познакомиться с проектами РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR). В специальной презентационной зоне агентства желающие, в частности, получат возможность увидеть, как будет выглядеть первая в истории человечества лунная станция,почувствовать себя космонавтом и выполнить ряд рабочих задач.
Третий год подряд столица Татарстана соберет ведущих экспертов в сфере цифровизации и внедрения технологий IoT и AI со всего мира. На саммит съедутся более 2500 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева расскажет на форуме о разработках агентства в области AR- и VR-журналистики, а также примет участие в панельной дискуссии "Умные решения для Smart City. Интеллектуальная городская инфраструктура - ключ к созданию общей структуры умного города".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости стали завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра".Мобильную версию VR-истории "Лунная станция" можно посмотреть в приложении РИА.Lab для IOs и Android.
Министр спорта Павел Колобков оценил VR-проект РИА Новости Лунная станция
13 сентября, 11:15РСпорт
Министр спорта оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"
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