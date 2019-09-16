На казанском саммите по интернету представят VR-проекты РИА Новости

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Участники III Всемирного цифрового саммита по интернету вещей, который пройдет в Казани 1-2 октября, смогут познакомиться с проектами РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR). В специальной презентационной зоне агентства желающие, в частности, получат возможность увидеть, как будет выглядеть первая в истории человечества лунная станция,почувствовать себя космонавтом и выполнить ряд рабочих задач.

Третий год подряд столица Татарстана соберет ведущих экспертов в сфере цифровизации и внедрения технологий IoT и AI со всего мира. На саммит съедутся более 2500 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева расскажет на форуме о разработках агентства в области AR- и VR-журналистики, а также примет участие в панельной дискуссии "Умные решения для Smart City. Интеллектуальная городская инфраструктура - ключ к созданию общей структуры умного города".