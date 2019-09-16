Путин рассказал о работе по формированию Конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Работа по формированию Конституционного комитета Сирии почти завершена, нужно добиться согласования процедуры его работы, заявил президент России Владимир Путин.

"Констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам, дать дополнительный импульс... министерствам обороны, иностранных дел, спецслужбам тесно координировать свои усилия по нормализации", - сказал он в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кадры показали в эфире канала "Россия 24".

"Что в этой связи я хотел бы отметить? Я хотел бы отметить значительную лидерскую роль Турции и президента Эрдогана в формировании списка тех людей, кандидатов, которые предполагаются к работе на Конституционном комитете. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Можно сказать, что работа эта в целом завершена", - добавил Путин.

Предполагается, что Конституционный комитет будет работать в Женеве, его основной задачей должна стать подготовка конституционной реформы. В конце августа спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен на заседании СБ ООН заявил, что комитет почти сформирован, выразив надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.

В середине сентября российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева, замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и представителей Минобороны обсудила в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы скорейшего завершения формирования Конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.