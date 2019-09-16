Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T17:23Z
https://ria.ru/20190916/1558740279.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155873/44/1558734463_0:0:2771:1559_1036x0_80_0_0_2f611db4fd0d8df4a7637a520266f33c.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о работе по формированию Конституционного комитета Сирии

17:14 16.09.2019 (обновлено: 17:23 16.09.2019)
262
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Работа по формированию Конституционного комитета Сирии почти завершена, нужно добиться согласования процедуры его работы, заявил президент России Владимир Путин.
"Констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам, дать дополнительный импульс... министерствам обороны, иностранных дел, спецслужбам тесно координировать свои усилия по нормализации", - сказал он в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кадры показали в эфире канала "Россия 24".
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
13 августа, 13:18Война в Сирии
Песков рассказал о работе по формированию конституционного комитета Сирии
"Что в этой связи я хотел бы отметить? Я хотел бы отметить значительную лидерскую роль Турции и президента Эрдогана в формировании списка тех людей, кандидатов, которые предполагаются к работе на Конституционном комитете. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Можно сказать, что работа эта в целом завершена", - добавил Путин.
Предполагается, что Конституционный комитет будет работать в Женеве, его основной задачей должна стать подготовка конституционной реформы. В конце августа спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен на заседании СБ ООН заявил, что комитет почти сформирован, выразив надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.
В середине сентября российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева, замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и представителей Минобороны обсудила в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы скорейшего завершения формирования Конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* запрещенная в России террористическая организация.
Президент Сирии Башар Асад
15 сентября, 17:26Война в Сирии
Делегация РФ обсудила с Асадом формирование Конституционного комитета Сирии
500002
Обсудить 0
Война в СирииВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин обсудил с Эрдоганом сирийский кризис
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил успешное развитие сотрудничества России и Ирана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин: Конституционный комитет Сирии не должен подвергаться давлению извне
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
В Анкаре проходит встреча Путина с Роухани
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин пригласил Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил влияние ограничений на товарооборот между Россией и Турцией
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в Заевфратье "очень острой"
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Глава МИД Катара осудил нападение на НПЗ в Саудовской Аравии
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Минобороны Сербии отвергло обвинения в поставках оружия в Йемен
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин призвал Эрдогана отреагировать на проект соглашения о нацвалютах
Вид на город Сирт, Ливия
При авиаударе по Сирту в Ливии погибли 32 человека, сообщил источник
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани выступил за оживление Аданского соглашения между Сирией и Турцией
Мирослав Митрофанов
Экс-депутат ЕП увидел угрозу в отъезде талантливой молодежи из Латвии в РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния