Татарстан пока не планирует переходить на четырехдневную рабочую неделю

КАЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю требует глубокого анализа, Татарстан пока не планирует каких-либо изменений в этом направлении, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Ранее газета " Известия " со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. На данный момент в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Среди них, в частности, предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

"Что касается идеи перехода на четырёхдневную рабочую неделю, на сегодняшний день таких планов у республики нет. Этот вопрос требует глубокого анализа", - сказала Галимова.

Кроме того, по её словам, сама суть эксперимента пока не имеет чётких параметров, поэтому говорить о каких-то существенных изменениях в этом направлении рано.

Галимова напомнила, что в республике в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" разработано три региональных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда". Идёт активная работа по вовлечению в эти проекты производств. На сегодняшний день 44 татарстанских предприятия участвуют в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.