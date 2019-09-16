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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан пока не планирует переходить на четырехдневную рабочую неделю

17:08 16.09.2019 (обновлено: 17:18 16.09.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКазань
Казань
© РИА Новости / Константин Чалабов
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю требует глубокого анализа, Татарстан пока не планирует каких-либо изменений в этом направлении, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. На данный момент в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Среди них, в частности, предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.
"Что касается идеи перехода на четырёхдневную рабочую неделю, на сегодняшний день таких планов у республики нет. Этот вопрос требует глубокого анализа", - сказала Галимова.
Кроме того, по её словам, сама суть эксперимента пока не имеет чётких параметров, поэтому говорить о каких-то существенных изменениях в этом направлении рано.
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Галимова напомнила, что в республике в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" разработано три региональных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда". Идёт активная работа по вовлечению в эти проекты производств. На сегодняшний день 44 татарстанских предприятия участвуют в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
В пятницу глава правительства провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, в ходе которой предложил обсудить идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Шмаков сообщил премьеру, что в рамках Российской трехсторонней комиссии будет создана рабочая группа для обсуждения этой инициативы.
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Республика ТатарстанГосдума РФМинистерство экономического развития РФТатарстанРоссияЭкономика
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