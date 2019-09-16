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РИА Новости

Москалькова изучит дело Устинова, осужденного за нападение на омоновца

17:08 16.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что запросила материалы по делу Павла Устинова, она не исключила, что после их изучения может обратиться в прокуратуру по данному вопросу.
Тверской суд Москвы ранее в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.
"Ко мне поступили обращения такие, но они не имеют материалов. Я сейчас запросила материалы, которые могли бы дать возможность мне изучить эту тему поподробнее, сделать свои выводы и составить соответствующее ходатайство в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы", - сказала Москалькова журналистам в понедельник после открытой лекции для студентов РГСУ.
Омбудсмен добавила, что редко сталкивается с практикой, когда суд отказывает в приобщении видеоматериала к делу.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
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Татьяна МоскальковаМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А что рассматривать изначально выдуманное дело, сажать нужно всех кто причастен к этой фальсификации уголовного дела - от заказчиков до судей, вынесших заведомо неправосудное решение.
16 сентября, 18:51
Василий Кнутт
42100011
Это правительство просто так власть не отдаст.
16 сентября, 18:29
О России думаю
2920509
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Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
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