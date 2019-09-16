Москалькова изучит дело Устинова, осужденного за нападение на омоновца

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что запросила материалы по делу Павла Устинова, она не исключила, что после их изучения может обратиться в прокуратуру по данному вопросу.

Тверской суд Москвы ранее в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.

"Ко мне поступили обращения такие, но они не имеют материалов. Я сейчас запросила материалы, которые могли бы дать возможность мне изучить эту тему поподробнее, сделать свои выводы и составить соответствующее ходатайство в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы", - сказала Москалькова журналистам в понедельник после открытой лекции для студентов РГСУ.

Омбудсмен добавила, что редко сталкивается с практикой, когда суд отказывает в приобщении видеоматериала к делу.