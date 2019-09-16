В Москве на месте столкновения автобусов восстановили движение

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на Можайском шоссе, где столкнулись три автобуса и пострадали шесть человек, восстановлено, сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что вблизи дома номер 48 на Можайском шоссе у остановки столкнулись три автобуса, пострадали шесть человек. Движение транспорта на месте ЧП было ограничено по одной полосе.