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РИА Новости

В Москве на месте столкновения автобусов восстановили движение

17:07 16.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на Можайском шоссе, где столкнулись три автобуса и пострадали шесть человек, восстановлено, сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что вблизи дома номер 48 на Можайском шоссе у остановки столкнулись три автобуса, пострадали шесть человек. Движение транспорта на месте ЧП было ограничено по одной полосе.
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"Движение на данном участке восстановлено", - рассказали в пресс-службе.
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