В "Слуге народа" призвали правительство провести аудит деятельности Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Депутат крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Как депутат и как киевлянин я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур", - написал Ткаченко на странице в Facebook в понедельник.

По его словам, аудит деятельности мэра Киева был запланирован при предыдущем премьере Владимире Гройсмане, но так и не был проведен.

"Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий", - отметил депутат.

Также парламентарий заявил, что почти 200 уголовных дел в отношении чиновников госадминистрации не были доведены до конца. "Киев нуждается в перезагрузке. Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе", - заявил Ткаченко.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.