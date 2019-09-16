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РИА Новости

В "Слуге народа" призвали правительство провести аудит деятельности Кличко

17:04 16.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Депутат крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Как депутат и как киевлянин я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур", - написал Ткаченко на странице в Facebook в понедельник.
По его словам, аудит деятельности мэра Киева был запланирован при предыдущем премьере Владимире Гройсмане, но так и не был проведен.
"Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий", - отметил депутат.
Также парламентарий заявил, что почти 200 уголовных дел в отношении чиновников госадминистрации не были доведены до конца. "Киев нуждается в перезагрузке. Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе", - заявил Ткаченко.
Виталий Кличко
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Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5-процентный проходной барьер, прошли пять партий: пропрезидентская партия Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.
Мэр Киева Виталий Кличко перед пресс-конференцией в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
6 сентября, 17:08Акценты
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Алексей ГончарукПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВиталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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