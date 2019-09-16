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РИА Новости

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

17:00 16.09.2019 (обновлено: 21:34 16.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
Как пишет "Российская газета", с таким предложением ранее выступил глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус. По его мнению, двойное название позволит закрепить за полуостровом российский статус.
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Мурадов счел эту идею достойной обсуждения.
"В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть", — цитирует его РГ.
Политик назвал предложение крымских греков значимой инициативой. Мурадов предложил обсудить идею в Госсовете Республики и других органах власти в случае, если жители полуострова поддержат это.
В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе выступил против переименования и назвал это "пустыми хлопотами".
"Надо возвращать не столько историческое название, сколько историческую память, традиции, культурные ценности. Игра в названия и переназвания только разделит общество и породит ненужные споры", — сказал Иоффе РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что ОП при необходимости может рассмотреть данную инициативу, если поступит "надлежащая аргументация".
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Глава парламентского комитета по законодательству, один из авторов Конституции Крыма Сергей Трофимов сообщил РИА Новости, что при создании нового основного закона Крыма использование названия "Таврида" не обсуждалось.
"Было очень важно сохранить политико-правовой статус республики и наименование "Крым", — сказал Трофимов.
При этом он добавил, что обсуждать такие инициативы необходимо, тем более если они поступают от глав национально-культурных автономий.

Комментарий автора инициативы

Как позднее заявил РИА Новости сам Иван Шонус, общество пока не готово к переименованию республики.
Он отметил, что реакция на инициативу была "неоднозначной", сейчас ее авторы работают с историками и готовят аргументы.
"Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" — это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется", — сказал Шонус.
Он подчеркнул, что сейчас в республике есть ряд объектов, которые носят название "Таврида" или "Таврический" и выразил уверенность, что со временем общество привыкнет к такому наименованию.
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Таврида — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году, одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.
Современное название "Крым" стало широко использоваться только после XIII века, предположительно, по названию города Къырым, который после захвата Северного Причерноморья монголами стал резиденцией наместника хана Золотой Орды.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Можно ещё 2 рубля переименовать в один рубль, чтобы доллар стал снова 30. А возраст человека считать с 5 лет, чтобы на пенсию снова в 60
16 сентября, 17:36
Григорий Русский
1245831148
Полностью согласен с мнением главы общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, выступившего против переименования и назвавшего это "пустыми хлопотами". "Надо возвращать не столько историческое название, сколько историческую память, традиции, культурные ценности. Игра в названия и переназвания только разделит общество и породит ненужные споры".
16 сентября, 17:33
Владимир Белогорский
151311120
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