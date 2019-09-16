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РИА Новости

Глава Калмыкии предложил программистам создать национальные эмодзи

16:58 16.09.2019 (обновлено: 17:01 16.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Калмыкия Бату Хасиков
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Избранный глава Калмыкии Бату Хасиков поинтересовался в своем Instagram, кто из IT-специалистов мог бы разработать национальные эмодзи.
В единый день голосования, 8 сентября, Хасиков победил на выборах главы Калмыкии, набрав почти 83% голосов избирателей.
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"Дорогие земляки! Больше веры и позитива! Жизнь каждого из нас должна быть гармоничной - только тогда мы в итоге будем эффективны. Поэтому не забывайте вкладывать в себя, в свое здоровье, семью, друзей, в свою родину! Вот тут идея появилась. Есть у нас IT-шники, которые могли бы разработать наши национальные эмодзи?" - написал он.
Хасиков также отметил, что "после выборов эффект ожидания перемен к лучшему зашкаливает". "Многие хотели бы, чтобы эти перемены произошли немедленно. Я этого тоже хочу, но знаю, что так не бывает… Кто хорошо знает ситуацию в нашей республике, тот знает, что мы даже не с нуля начинаем. Нам предстоит ещё разгребать авгиевы конюшни", - заявил он.
При этом, по его информации, благодаря федеральному центру перемены уже есть, и это отражается на информационных ресурсах. "Кстати, в очередной раз призываю и рекомендую всем органам власти Калмыкии более ответственно и качественно (особенно главам районов!) информировать жителей республики о планах и о результатах проделанной работы", - добавил Хасиков.
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Бату ХасиковКалмыкияОбщество
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