Глава Калмыкии предложил программистам создать национальные эмодзи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Избранный глава Калмыкии Бату Хасиков поинтересовался в своем Избранный глава Калмыкии Бату Хасиков поинтересовался в своем Instagram , кто из IT-специалистов мог бы разработать национальные эмодзи.

В единый день голосования, 8 сентября, Хасиков победил на выборах главы Калмыкии, набрав почти 83% голосов избирателей.

"Дорогие земляки! Больше веры и позитива! Жизнь каждого из нас должна быть гармоничной - только тогда мы в итоге будем эффективны. Поэтому не забывайте вкладывать в себя, в свое здоровье, семью, друзей, в свою родину! Вот тут идея появилась. Есть у нас IT-шники, которые могли бы разработать наши национальные эмодзи?" - написал он.

Хасиков также отметил, что "после выборов эффект ожидания перемен к лучшему зашкаливает". "Многие хотели бы, чтобы эти перемены произошли немедленно. Я этого тоже хочу, но знаю, что так не бывает… Кто хорошо знает ситуацию в нашей республике, тот знает, что мы даже не с нуля начинаем. Нам предстоит ещё разгребать авгиевы конюшни", - заявил он.