Минобороны Сербии отвергло обвинения в поставках оружия в Йемен

БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Министерство обороны Сербии официально отвергло обвинения оппозиции в поставках произведенного в стране оружия в охваченный военным конфликтом Йемен.

Ранее бывший глава МИД и экс-председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич заявил, что, по его данным, отец министра внутренних дел Небойши Стефановича, владелец фирмы Junajted BG Бранко Стефанович "поставляет сербское оружие в Йемен".

"Отмечаем, что государственное оборонное предприятие "Крушик" не поставляет оружие и военное оборудование в Йемен. Подобные предположения безответственных политиков не только злонамеренны, но и наносят прямой ущерб всем сотрудникам оборонной промышленности Сербии, своей ложью подрывая ее экспортный потенциал", - говорится в сообщении минобороны Сербии.

Отмечается, что ведомство постоянно участвует в контроле над экспортом вооружений и военного оборудования вместе с тремя другими министерствами Сербии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.