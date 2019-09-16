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РИА Новости

Минобороны Сербии отвергло обвинения в поставках оружия в Йемен

16:57 16.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Министерство обороны Сербии официально отвергло обвинения оппозиции в поставках произведенного в стране оружия в охваченный военным конфликтом Йемен.
Ранее бывший глава МИД и экс-председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич заявил, что, по его данным, отец министра внутренних дел Небойши Стефановича, владелец фирмы Junajted BG Бранко Стефанович "поставляет сербское оружие в Йемен".
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"Отмечаем, что государственное оборонное предприятие "Крушик" не поставляет оружие и военное оборудование в Йемен. Подобные предположения безответственных политиков не только злонамеренны, но и наносят прямой ущерб всем сотрудникам оборонной промышленности Сербии, своей ложью подрывая ее экспортный потенциал", - говорится в сообщении минобороны Сербии.
Отмечается, что ведомство постоянно участвует в контроле над экспортом вооружений и военного оборудования вместе с тремя другими министерствами Сербии.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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