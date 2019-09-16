Кинокомпании Москвы представили более 30 проектов на фестивале в Торонто

"На фестивале в Торонто, зарекомендовавшем себя в качестве одного из самых влиятельных в мире кино, более десятка московских компаний презентовали широкий портфель из свыше 30 проектов. Он включает в себя и коммерческие блокбастеры, и авторское кино, и анимационные проекты для юной аудитории. В рамках бизнес-миссии было проведено более 100 деловых встреч с закупщиками. Интерес к нашей кинопродукции проявил ряд иностранных партнеров, и сегодня наши креативные предприниматели все громче заявляют о себе", – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.