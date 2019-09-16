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РИА Новости

Кинокомпании Москвы представили более 30 проектов на фестивале в Торонто

16:57 16.09.2019
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто. вид на Торонто с озера Онтарио
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Московские компании, специализирующиеся на производстве кино и анимации, представили более 30 проектов в рамках бизнес-миссии в Торонто, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Участие в международном фестивале TIFF, который прошел с 6 по 8 сентября, приняли 13 столичных кинокомпаний, которые выступили под единым брендом Created in Moscow. Организатором бизнес-миссии выступил Московский экспортный центр, подведомственный ДПИР, говорится в сообщении.

"На фестивале в Торонто, зарекомендовавшем себя в качестве одного из самых влиятельных в мире кино, более десятка московских компаний презентовали широкий портфель из свыше 30 проектов. Он включает в себя и коммерческие блокбастеры, и авторское кино, и анимационные проекты для юной аудитории. В рамках бизнес-миссии было проведено более 100 деловых встреч с закупщиками. Интерес к нашей кинопродукции проявил ряд иностранных партнеров, и сегодня наши креативные предприниматели все громче заявляют о себе", – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

В сообщении также приводится комментарий Евгении Марковой, которая представляет компанию "Экспоконтент", продвигающую отечественную медиа-продукцию за рубежом.
"Успехи как коммерческого, так и фестивального кино постепенно способствуют ежегодному росту продаж российского контента, который сейчас превышает уже 20%. Российская кинопродукция на мировом рынке становится все более заметной, что видно по количеству и качеству международных байеров", - отметила Маркова.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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