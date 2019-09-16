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РИА Новости

Московские компании стали победителями этапа премии "Экспортер года"

16:54 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Московские компании-экспортеры получили награды в большинстве номинаций окружного этапа премии "Экспортер года", сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Премия учреждена в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Победителей в ЦФО определяла комиссия, куда вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений, говорится в сообщении.

"Столица является идеальной площадкой для выхода на зарубежные рынки и установления международных связей, и у города есть все возможности стать значимым центром притяжения инвестиций. Москва является лидером экспорта среди российских регионов. Шестая часть всего несырьевого неэнергетического экспорта в стране приходится на столицу. Мы надеемся, что признание успехов компаний в рамках этой значимой премии станет дополнительным стимулом развития их внешнеэкономической деятельности", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

По данным пресс-службы, столичные компании получили 7 из 10 премий на данном этапе конкурса. Среди лауреатов - создатель оборудования для квестов "ЭкоДекор", разработчик и производитель установок обеззараживания воздуха НПФ "Поток Интер", кинокомпания полного цикла "Кей Ди Студиос", косметическая компания "Фаберлик", агрофирма "Инфаприм", компания "РЖД-Логистика", а также входящий в Росатом производитель ядерного топлива "ТВЭЛ".
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В пресс-службе напомнили, что премия вручается в шести номинациях. При этом "экспортерами года" в сферах услуг, аграрно-промышленного комплекса, промышленности и высоких технологий могут стать как малые и средние предприниматели, так и представители крупного бизнеса. В номинации "Прорыв года" награждаются только представители МСП, а номинация "Новая география" предназначена для крупного бизнеса. Победители всех восьми окружных этапов конкурса встретятся в ноябре в финале на форуме "Сделано в России".
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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