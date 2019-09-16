США могут расширить обмен разведданными с Саудовской Аравией, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США рассматривают возможность увеличения обмена разведывательными данными с Саудовской Аравией после того, как в субботу были произведены атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
Собеседники агентства не уточнили, как именно и насколько будет расширено сотрудничество в этой сфере.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".