США могут расширить обмен разведданными с Саудовской Аравией, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США рассматривают возможность увеличения обмена разведывательными данными с Саудовской Аравией после того, как в субботу были произведены атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает агентство США рассматривают возможность увеличения обмена разведывательными данными с Саудовской Аравией после того, как в субботу были произведены атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники агентства не уточнили, как именно и насколько будет расширено сотрудничество в этой сфере.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.