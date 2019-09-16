При авиаударе по Сирту в Ливии погибли 32 человека, сообщил источник

БЕНГАЗИ (ЛИВИЯ), 16 сен — РИА Новости. Число погибших при авиаударе по ливийскому Сирту достигло 32-х, более 50 человек пострадали, сообщил РИА Новости военный источник в генкомандовании сил Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара.
Машины скорой помощи продолжают доставлять раненых в больницу "Ибн Сина" в Сирте.
Ранее представитель сил защиты и обеспечения безопасности ливийского города Сирта, подконтрольных правительству национального согласия, Таха Хадид сообщил РИА Новости, что два человека погибли, 18 пострадали при авиаударе по их позициям в городе.
Армия Хафтара с апреля ведет наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия.
5 апреля, 14:48РИА НовостиВнутренний конфликт в Ливии
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.