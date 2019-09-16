Российские евреи проведут благотворительный вечер в преддверии Рош а-Шана

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) в преддверии Рош а-Шана - нового года по иудейскому календарю - проведет в понедельник благотворительный вечер с участием известных политиков и деятелей культуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЕК.

Евреи всего мира в конце сентября встретят 5880-й год по религиозному календарю. Считается, что недели перед Новым годом должны посвящаться добрым делам.

"На этот раз РЕК посвятил свой прием юбилею Рональда Лаудера – члена бюро президиума РЕК и президента Всемирного еврейского конгресса – крупнейшей еврейской организации мира, объединяющей общины более чем ста стран. В этом году Лаудер - всемирно известный филантроп, сын и наследник легендарной основательницы косметической империи - отмечает свое 75-летие. Его образ кинематографичен: британский актер Бен Майлз даже сыграл его в драме "Женщина в золотом", - отметили в пресс-службе РЕК.

Свое участие в мероприятии, как уточнили в РЕК, подтвердили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, посол США в РФ Джон Хантсман, посол Израиля в РФ Гарри Корен и главы дипломатических миссий еще более десяти стран; певица Тамара Гвердцители, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Владислав Флярковский, политик Людмила Нарусова, экономист Аркадий Дворкович и многие другие представители творческой и деловой элиты, государственные и общественные деятели.