В Анкаре проходит встреча Путина с Роухани

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре

АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Анкаре встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Российский лидер прибыл в Турцию на пятый трехсторонний саммит глав государств — гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее он пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, мероприятие проходило в закрытом режиме. Следом началась встреча с Роухани.

Ожидается, что ключевой темой этих переговоров станет укрепление торгово-экономических связей.

Стороны также планируют обсудить широкий круг вопросов международной повестки, включая обстановку в арабской республике и иранскую ядерную сделку.

Встреча проходит на фоне обострения ситуации в Персидском заливе — в субботу несколько беспилотников атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом.

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. В Тегеране назвали обвинения ложью.