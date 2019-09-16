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РИА Новости

В Анкаре проходит встреча Путина с Роухани

16:45 16.09.2019 (обновлено: 18:05 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
© РИА Новости / Алексей Никольский
АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Анкаре встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Российский лидер прибыл в Турцию на пятый трехсторонний саммит глав государств — гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.
Ранее он пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, мероприятие проходило в закрытом режиме. Следом началась встреча с Роухани.
Ожидается, что ключевой темой этих переговоров станет укрепление торгово-экономических связей.
Стороны также планируют обсудить широкий круг вопросов международной повестки, включая обстановку в арабской республике и иранскую ядерную сделку.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
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Саммит Россия — Турция — Иран по Сирии
Встреча проходит на фоне обострения ситуации в Персидском заливе — в субботу несколько беспилотников атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом.
Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. В Тегеране назвали обвинения ложью.
В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать слова главы Госдепа заявили, что негативно относятся к нагнетанию напряженности в регионе, и призвали мировое сообщество воздержаться от поспешных шагов или выводов.
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Хасан РоуханиВладимир ПутинАнкараВ мире
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