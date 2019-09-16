Госдума рассмотрит в четверг вопрос ратификации конвенции о статусе Каспия

"В четверг будет рассмотрен вопрос о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Очень важная конвенция, внесенная президентом Российской Федерации", - заявил Жуков журналистам.

Год назад главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.