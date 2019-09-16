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РИА Новости

Госдума рассмотрит в четверг вопрос ратификации конвенции о статусе Каспия

16:41 16.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума в четверг, 19 сентября, рассмотрит вопрос о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"В четверг будет рассмотрен вопрос о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Очень важная конвенция, внесенная президентом Российской Федерации", - заявил Жуков журналистам.
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Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
Год назад главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.
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Александр ЖуковКаспийское мореГосдума РФПолитика
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