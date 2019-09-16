Омбудсмен рассказала о диалоге с Киевом по новому освобождению задержанных

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Диалог по поводу нового взаимного освобождения заключенных с Украиной ведется, но пока институт уполномоченного по правам человека в РФ не обладает более подробной информацией, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Вопрос обмена является политическим и находится в компетенции внешнеполитического ведомства. Я не занимаюсь формированием списка. По поводу обмена, я включаюсь в тот момент, когда есть уже договоренность спецслужб и МИДов... Я знаю, что работа ведется, диалог такой налажен, но о результатах нужно спрашивать в министерстве иностранных дел", - сказала Москалькова журналистам после открытой лекции в РГСУ.
Она подчеркнула, что аппарат российского омбудсмена вместе с уполномоченным Верховной рады Украины работает по гуманитарной сфере: оказание медицинской помощи, проверка условий и порядка содержания под стражей российских граждан, которые остались на Украине.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.