Омбудсмен рассказала о диалоге с Киевом по новому освобождению задержанных

"Вопрос обмена является политическим и находится в компетенции внешнеполитического ведомства. Я не занимаюсь формированием списка. По поводу обмена, я включаюсь в тот момент, когда есть уже договоренность спецслужб и МИДов... Я знаю, что работа ведется, диалог такой налажен, но о результатах нужно спрашивать в министерстве иностранных дел", - сказала Москалькова журналистам после открытой лекции в РГСУ.