В Новосибирске ударившая в машину молния попала на видео

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Новосибирске молния ударила в движущийся автомобиль. Инцидент заснял видеорегистратор машины, которая ехала следом.

На кадрах видно, что в Toyota RAV4 два раза попадает молния, кроссовер останавливается.

Как рассказала каналу "Вести Новосибирск" автор видео, вначале ей показалось, что молния попала в ее машину.

"Вспышка ослепила на долю секунды, я мертвой хваткой схватилась за руль", — пояснила она.