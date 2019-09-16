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РИА Новости

В Новосибирске ударившая в машину молния попала на видео

16:42 16.09.2019 (обновлено: 17:18 16.09.2019)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Новосибирске молния ударила в движущийся автомобиль. Инцидент заснял видеорегистратор машины, которая ехала следом.
На кадрах видно, что в Toyota RAV4 два раза попадает молния, кроссовер останавливается.
Как рассказала каналу "Вести Новосибирск" автор видео, вначале ей показалось, что молния попала в ее машину.
"Вспышка ослепила на долю секунды, я мертвой хваткой схватилась за руль", — пояснила она.
В результате инцидента никто не пострадал. Заднее стекло автомобиля треснуло.
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29795645
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