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РИА Новости

Источник: увольнение следователя в Уфе не связано с делом об изнасиловании

16:28 16.09.2019
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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УФА, 16 сен — РИА Новости. Увольнение следователя СУСК РФ по Башкирии связано не с тем, что он расследовал дело о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, а вызвано ротацией кадров, сообщил РИА Новости источник в следственных органах региона.
Адвокаты обвиняемых ранее заявили, что следователь, который вел это громкое дело, уволился, как только материалы дошли до суда. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, следователей по делу меняли дважды: первый был повышен по службе, а второго уволили.
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Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
"Это обычная ротация кадров. Следователя пригласили в другой регион на хорошую должность с сокращённой выслугой лет и последующей хорошей пенсией, он поэтому завершил все дела и уехал", - пояснил собеседник агентства.
Приглашение следователь получил до того, как начал расследование дела об изнасиловании, добавил он.
СУСК РФ по Башкирии официально не комментирует ситуацию.
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Обвинившей коллег в изнасиловании дознавателю стало плохо в уфимском суде
В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.
Суд по делу об изнасиловании начался в Кировском районном суде 29 июля. Обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования. На прошлой неделе суд завершил допрос потерпевшей.
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