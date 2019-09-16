Источник: увольнение следователя в Уфе не связано с делом об изнасиловании

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018

УФА, 16 сен — РИА Новости. Увольнение следователя СУСК РФ по Башкирии связано не с тем, что он расследовал дело о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, а вызвано ротацией кадров, сообщил РИА Новости источник в следственных органах региона.

Адвокаты обвиняемых ранее заявили, что следователь, который вел это громкое дело, уволился, как только материалы дошли до суда. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, следователей по делу меняли дважды: первый был повышен по службе, а второго уволили.

"Это обычная ротация кадров. Следователя пригласили в другой регион на хорошую должность с сокращённой выслугой лет и последующей хорошей пенсией, он поэтому завершил все дела и уехал", - пояснил собеседник агентства.

Приглашение следователь получил до того, как начал расследование дела об изнасиловании, добавил он.

СУСК РФ по Башкирии официально не комментирует ситуацию.

В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.