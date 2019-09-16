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РИА Новости

СМИ сообщили о закрытии Саудовской Аравией нефтепровода на Бахрейн

16:27 16.09.2019 (обновлено: 16:28 16.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия закрыла нефтяной трубопровод на Бахрейн после того, как в субботу были произведены атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты", - говорится в сообщении.
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Трубопровод до бахрейнского НПЗ BAPCO перекачивает 220-230 тысяч баррелей нефти компании Saudi Aramco в сутки. Отмечается, что этот НПЗ работает над тем, чтобы обеспечить судам возможность ввоза около 2 миллионов баррелей саудовской нефти.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти - Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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Майк ПомпеоSaudi AramcoБахрейнИранСШААтака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияВ мире
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