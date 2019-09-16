ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с временным президентом Туниса Мухаммедом ан-Насером, выразив уверенность в том, что страна может продолжить свой путь в рамках беспристрастных и справедливых выборов, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Первый тур выборов состоялся в Тунисе в воскресенье. Предварительные результаты центризбирком обещает объявить 17 сентября. По его данным, явка составила 45% в Тунисе и 19,7% за рубежом. Правом голоса обладают чуть более 7 миллионов человек. Центризбирком зарегистрировал 26 кандидатов, но к выборам дошли только 24 претендента. Второй тур выборов, в случае необходимости, состоится до 13 октября.

"Президент республики (Эммануэль Макрон – ред.) провел переговоры 16 сентября с временным президентом Туниса Мухаммедом ан-Насером. На следующий день после первого тура президентских выборов он приветствовал демократическую мобилизацию тунисцев и вновь выразил свою полную уверенность в способности Туниса идти по выбранному пути в рамках беспристрастных и справедливых выборов", - сообщается в коммюнике.