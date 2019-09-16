Иванов прокомментировал заявления о советской "оккупации" Польши

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Утверждения стран Запада о том, что Советский Союз осенью 1939 года якобы оккупировал Польшу, противоречат фактам истории, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

"Сейчас очень много говорится, что мы оккупировали Польшу, разделили ее, и так далее. Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и (вошедшей в состав СССР. — Прим. ред.) Польши становилось гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту — и политическую, и творческую. Разве бывает такая оккупация?" — сказал он.

Иванов отметил, что если сравнить действия СССР с немецкой оккупацией или с режимом, который был установлен Англией и Францией в колониях, то будет видна большая разница.

"Беднейшие слои и средний класс (на присоединенных к СССР польских территориях. — Прим. ред.) многое получили от советской власти, ту же землю. Но обвинять СССР в оккупации и эксплуатации — антиисторично", — добавил он.

Иванов напомнил, что ко времени "польского похода" Красной армии в сентябре 1939 года Польша как государство фактически прекратила существовать, ее политическое и военное руководство разбежалось под ударами германской армии.

История "польского похода"

"Польский поход" Красной армии — комплекс политических и военных мероприятий СССР по установлению контроля над территорией Западной Украины и Западной Белоруссии, осуществленных с 17 сентября по 12 октября 1939 года.

Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение германских войск на восток Польши создавало угрозу входа армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. Советское руководство располагало сведениями о том, что на оккупированной территории германские власти планируют создать марионеточное западно-украинское государство с центром во Львове, правительство которого со временем должно будет выступить с призывом объединения под своей властью всей Украины, что даст Германии повод для объявления войны СССР. Было известно и о том, что на прибалтийском направлении Германия намерена оккупировать территорию Литвы и часть территории Латвии до северной границы бывшей Курляндии, значительно приблизившись тем самым к Москве и Ленинграду.

В этих условиях, исходя из того, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать и прекратили действие договоры, заключенные между СССР и Польшей, советское руководство приняло решение о проведении частями Красной армии операции, призванной защитить жизнь и имущество украинцев и белорусов, проживающих в восточных областях распавшегося польского государства.