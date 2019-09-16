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РИА Новости
Культура

"Щукин. Биография коллекции" стала самой посещаемой выставкой в ГМИИ

16:27 16.09.2019 (обновлено: 18:50 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительница фотографирует картину Поля Гогена Сбор плодов (слева) на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Экспозицию "Щукин. Биография коллекции" за три месяца посетили более 350 тысяч человек, что сделало ее самой посещаемой в день выставкой в ГМИИ им. А.С. Пушкина за последние 38 лет, сообщает пресс-служба музея.
Выставка, на которой была представлена одна из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма конца XIX – начала ХХ века, завершила свою работу 15 сентября.
В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Целью проекта было также рассказать о личности коллекционера Сергея Щукина, об истории его семьи, среде, в которой он рос и сформировал свой художественный вкус.
В 1948 году коллекция была разделена между ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственным Эрмитажем. Ее объединение на выставке в Москве стало важным событием как для международного профессионального сообщества, так и для культурной жизни города.
К выставке были изданы альбом-каталог "Щукин. Биография коллекции", биография "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров" (автор – Наталия Семенова), а также путеводитель; подготовлены образовательная и инклюзивная программы, разработан маршрут "По щукинской Москве" для мобильного приложения "Узнай Москву".
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