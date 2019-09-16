"Щукин. Биография коллекции" стала самой посещаемой выставкой в ГМИИ

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Экспозицию "Щукин. Биография коллекции" за три месяца посетили более 350 тысяч человек, что сделало ее самой посещаемой в день выставкой в ГМИИ им. А.С. Пушкина за последние 38 лет, сообщает пресс-служба музея.

Выставка, на которой была представлена одна из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма конца XIX – начала ХХ века, завершила свою работу 15 сентября.

В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Целью проекта было также рассказать о личности коллекционера Сергея Щукина, об истории его семьи, среде, в которой он рос и сформировал свой художественный вкус.

В 1948 году коллекция была разделена между ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственным Эрмитажем. Ее объединение на выставке в Москве стало важным событием как для международного профессионального сообщества, так и для культурной жизни города.