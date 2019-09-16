Иракские депутаты призвали обсудить вывод иностранных войск из страны

БАГДАД, 16 сен - РИА Новости. Более 50 иракских депутатов представили спикеру парламента Ирака требование внести в повестку дня вопрос о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Адель Абд аль-Махди отверг любую возможность присутствия иностранных войск на территории страны без согласования с правительством.

"Мы, нижеподписавшиеся депутаты, требуем включить в повестку дня палаты представителей (парламента – Прим. ред.) пункт о выводе иностранных войск с территории родины", - отмечается в заявлении 53 депутатов.

США сохраняют военное присутствие в Ираке с 2003 года, когда они вторглись на территорию страны и свергли правительство Саддама Хусейна по обвинению в хранении оружия массового уничтожения. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США.

Также США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над террористами.