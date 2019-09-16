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РИА Новости

Иракские депутаты призвали обсудить вывод иностранных войск из страны

16:21 16.09.2019
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© Capt. Jason WelchВоеннослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке
Военнослужащие армии США во время операции Непоколебимая решимость на ближнем Востоке
© Capt. Jason Welch
Военнослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке. Архивное фото
БАГДАД, 16 сен - РИА Новости. Более 50 иракских депутатов представили спикеру парламента Ирака требование внести в повестку дня вопрос о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Адель Абд аль-Махди отверг любую возможность присутствия иностранных войск на территории страны без согласования с правительством.
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"Мы, нижеподписавшиеся депутаты, требуем включить в повестку дня палаты представителей (парламента – Прим. ред.) пункт о выводе иностранных войск с территории родины", - отмечается в заявлении 53 депутатов.
США сохраняют военное присутствие в Ираке с 2003 года, когда они вторглись на территорию страны и свергли правительство Саддама Хусейна по обвинению в хранении оружия массового уничтожения. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США.
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Также США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над террористами.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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