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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов

16:21 16.09.2019 (обновлено: 17:08 16.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
© РИА Новости / Нина Зотина
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Советско-германский договор о ненападении, заключенный в августе 1939 года, стал достижением отечественной дипломатии, которым следует гордиться, поскольку этот документ обеспечил защиту национальных интересов СССР, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться", - сказал Иванов в понедельник на пленарном заседании международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии".
По его словам, благодаря этому договору, во-первых, удалось значительно отодвинуть западную границу СССР влево по карте, и избежать войны на два фронта - с Германией и Японией. "Самое главное - это национальные интересы", - подчеркнул Иванов.
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.
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Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)Российское военно-историческое общество (РВИО)Сергей Иванов (политик)ЕвропаРоссияВ мире
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