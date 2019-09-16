Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Советско-германский договор о ненападении, заключенный в августе 1939 года, стал достижением отечественной дипломатии, которым следует гордиться, поскольку этот документ обеспечил защиту национальных интересов СССР, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться", - сказал Иванов в понедельник на пленарном заседании международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии".

По его словам, благодаря этому договору, во-первых, удалось значительно отодвинуть западную границу СССР влево по карте, и избежать войны на два фронта - с Германией и Японией. "Самое главное - это национальные интересы", - подчеркнул Иванов.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.

Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.