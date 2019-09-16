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РИА Новости

"Все плохо": Разина попросили не говорить о здоровье Заворотнюк

16:19 16.09.2019 (обновлено: 18:52 16.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что его попросили не комментировать состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.
"Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду — их все достали", — сказал он РБК.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
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Однако Разин все же подтвердил информацию об ухудшении состояния актрисы.
"Это не фейк, все плохо", — заявил он.
В воскресенье представитель артистки Стас Христов также сообщил, что ему запретили отвечать на вопросы о Заворотнюк.
В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровье Заворотнюк. Не уточняя источник информации, Разин утверждал, что ей диагностировали четвертую стадию рака мозга
По информации нескольких изданий, актрису срочно госпитализировали несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. В воскресенье также сообщалось, что ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких.
Актер Станислав Садальский
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Культура - РИА Новости. Итоги дняАнастасия ЗаворотнюкРоссия
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