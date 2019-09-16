"Все плохо": Разина попросили не говорить о здоровье Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что его попросили не комментировать состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.

"Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду — их все достали", — сказал он РБК

Однако Разин все же подтвердил информацию об ухудшении состояния актрисы.

"Это не фейк, все плохо", — заявил он.

В воскресенье представитель артистки Стас Христов также сообщил, что ему запретили отвечать на вопросы о Заворотнюк.

В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровье Заворотнюк. Не уточняя источник информации, Разин утверждал, что ей диагностировали четвертую стадию рака мозга