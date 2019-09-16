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РИА Новости

Париж и Амман обеспокоены заявлениями Нетаньяху по Иорданской долине

16:13 16.09.2019
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© REUTERS / Ammar Awad/File PhotoИзраильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
© REUTERS / Ammar Awad/File Photo
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине . Архивное фото
ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Лидеры Франции и Иордании - президент Эммануэль Макрон и король Абдалла II - разделяют озабоченность недавними заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по Иорданской долине, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров глав двух государств.
Ранее Нетаньяху пообещал, что после выборов, которые пройдут 17 сентября, правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
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"Президент Республики (Эммануэль Макрон) и король Иордании Абдалла II переговорили 16 сентября. Они поделились своей обеспокоенностью недавними заявлениями израильского премьер-министра в отношении аннексии Иорданской долины и северной части Мертвого моря", - говорится в заявлении.
Отмечается, что альтернативы решению палестино-израильского конфликта по типу "двух государств" не существует.
"Они (Макрон и Абдалла II) договорились оставаться в плотном контакте в предстоящие недели, чтобы избежать опасного роста напряженности", - отметили в администрации французского лидера.
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Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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Эммануэль МакронАбдалла IIБиньямин НетаньяхуФранцияИорданияИзраильВ мире
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