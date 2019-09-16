Париж и Амман обеспокоены заявлениями Нетаньяху по Иорданской долине

ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Лидеры Франции и Иордании - президент Эммануэль Макрон и король Абдалла II - разделяют озабоченность недавними заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по Иорданской долине, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров глав двух государств.
Ранее Нетаньяху пообещал, что после выборов, которые пройдут 17 сентября, правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
"Президент Республики (Эммануэль Макрон) и король Иордании Абдалла II переговорили 16 сентября. Они поделились своей обеспокоенностью недавними заявлениями израильского премьер-министра в отношении аннексии Иорданской долины и северной части Мертвого моря", - говорится в заявлении.
Отмечается, что альтернативы решению палестино-израильского конфликта по типу "двух государств" не существует.
"Они (Макрон и Абдалла II) договорились оставаться в плотном контакте в предстоящие недели, чтобы избежать опасного роста напряженности", - отметили в администрации французского лидера.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.